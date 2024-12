Bei den Günzburger Kliniken gibt es ab Montag mehr Parkplätze

Die Parksituation an den Günzburger Kliniken soll sich kurz vor Weihnachten spürbar entspannen. Ab Montag, 9. Dezember, stehen Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden am Klinikstandort Günzburg 152 zusätzliche Stellplätze zur Verfügung. Dort kann wie auf allen anderen Parkplätzen am Klinik-Campus kostenlos geparkt werden. Die Bezirkskliniken Schwaben als Träger des Bezirkskrankenhauses (BKH) und die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach haben für die Erweiterung der „Parkharfe“ knapp 1,5 Millionen Euro investiert. Diese Summe tragen sie jeweils zur Hälfte, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilungen.

Bei einem Ortstermin kurz vor der Fertigstellung betonten alle Beteiligten die Bedeutung des Bauvorhabens. „Die Erweiterung ist ein deutliches Zeichen zur Stärkung des Gesundheitsstandortes Günzburg. Sie zeigt, dass man etwas miteinander gestalten kann“, sagte Bezirks- und Verwaltungsrat Tobias Bühler, der als Vertreter von Bezirkstagspräsident Martin Sailer gekommen war. „Wir schaffen mehr Angebot, wodurch unser Klinikstandort noch attraktiver wird“, stellte Landrat Hans Reichhart fest.

Bei den Günzburger Kliniken gibt es nun fast 1300 Parkplätze

Der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Robert Wieland, hofft, dass die Parkplatznot damit der Vergangenheit angehört. „Ich freue mich, dass wir diesem lange währenden Problem nun gemeinsam Abhilfe schaffen können.“ Keine Selbstverständlichkeit sei, dass „der größte Parkplatz Günzburgs für alle, die das Ziel BKH oder Kreisklinik haben, nach wie vor kostenlos ist“, so Wieland. Sein Vorstandskollege Stefan Brunhuber von den Bezirkskliniken wies erfreut darauf hin, dass man den vereinbarten Kostenrahmen voraussichtlich unterschreiten werde. Die eingesparten Mittel könnten in diesen finanziell angespannten Zeiten der Rücklage zugeführt werden, so der Vorstandsvorsitzende. Auch der Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken, Benjamin Englert, ist froh, die Erweiterung gemacht zu haben. Damit werde sich die Parkplatznot am BKH/Kreisklinik hoffentlich entspannen.

Wie berichtet, ist Mitte Juni damit begonnen worden, die sogenannte Parkharfe im Bereich der Hauptzufahrt zum Klinik-Campus und direkt gegenüber der Kreisklinik zu erweitern. Dort entstanden im östlichen Teil zur bestehenden Parkanlage an der Lindenallee 152 Stellplätze am Hang. Damit erhöht sich die Gesamtzahl am Hauptparkplatz auf 496. Insgesamt stehen dann für den Campus 1291 Parkplätze zur Verfügung. Zum 30 Hektar großen Areal zählen neben der Kreisklinik das BKH mit insgesamt vier Einzelkliniken, dem außerklinischen Bereich „Wohnen und Fördern“ mit Heimen und Tagesstätten, drei Berufsfachschulen und dem gemeinsamen Dienstleistungs- und Logistikzentrum (DLZ).

Bei der Planung wurde darauf Wert gelegt, dass sich das Bauvorhaben in die Natur der Umgebung einfügt, heißt es in der Pressemitteilung der Kliniken. Deshalb wurde und wird ein großer Aufwand betrieben, das bestehende Grün zu erhalten sowie neue Bäume und Sträucher zwischen den Autoreihen zu pflanzen. Es wurden versickerungsfähige Flächen erstellt und eine Regenrückhaltung plus Notüberlauf gebaut. Die neue, erweitere Parkanlage ist jetzt fertig. Neubepflanzung und Rasenansaat sollen im Frühjahr folgen. (AZ)