Günzburg

18:30 Uhr

Das Tanzcafé Mendle hat nach jahrelanger Sanierung wieder geöffnet

Im Café Mendle in Günzburg finden seit Kurzem am Wochenende abends Tanzveranstaltungen statt. Zuvor stand das Gebäude jahrelang leer.

Plus Zehn Jahre war das Kultcafé Mendle in Günzburg geschlossen, nun begrüßt der neue Chef Ortwin Gut die Gäste. Der Hausarzt spricht über seine ungewohnte Rolle als Gastronom.

"Warum tust du dir das an?" Diese Frage wurde Ortwin Gut in den vergangenen Monaten häufig gestellt. Der in Günzburg aufgewachsene und inzwischen in Friedberg bei Augsburg lebende Hausarzt hat das marode Café Mendle in jahrelanger Arbeit mühsam saniert. Nun spricht er über die Hintergründe, die Strapazen, aber auch die Freude an seiner zweiten Selbstständigkeit.

