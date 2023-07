Heilig-Geist-Kirche wird nach dem Brand zum Not-Kindergarten

Von Bernhard Weizenegger - vor 35 Min. Artikel anhören Shape

Nach dem Großbrand des Heilig-Geist-Kindergartens in Günzburg werden die Kinder seit Montag im benachbarten Gotteshaus betreut. Ein Kraftakt für Eltern und Verantwortliche.

"Die Kirche lebt" – der oft in Predigten verwendete Gedanke wird in Günzburg wahr. Seit dem Montagmorgen sind 40 von 88 Mädchen und Buben des Heilig-Geist-Kindergartens nach dem verheerenden Brand in die benachbarte Kirche eingezogen. Viele Eltern haben ihre Kinder zum Wochenbeginn zu Hause gelassen. In wenigen Stunden ist es dem Team gelungen, dank einer unglaublichen Welle der Hilfsbereitschaft, einen funktionierenden Betrieb aufzustellen. Der helle, mit Teppichboden ausgekleidete Innenraum der modernen Kirche und die Nebenräume sind mit Leben erfüllt. "Wir haben durch das Feuer alles verloren. Jetzt bin ich stolz auf das Team, die Eltern und Verantwortlichen, dass es so gut läuft", sagt Kindergartenleiterin Lena Höh.

Der Kirchenraum wird zum Kindergarten. Foto: Bernhard Weizenegger

Das Foto zeigt die erst 26-jährige Leiterin Lena Höh. Foto: Bernhard Weizenegger

Das Foto zeigt die Mitglieder des Krisenstabs: (von links) Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Pfarrer Christoph Wasserrab und Verwaltungsleiter Michael Klotz. Foto: Bernhard Weizenegger

Am Tag nach dem Brand des Heilig-Geist-Kindergartens in Günzburg ist an der Brandruine das Ausmaß der Schäden gut zu sehen. Foto: Bernhard Weizenegger

Bei Tageslicht ist das Ausmaß der völligen Zerstörung sichtbar. Foto: Heike Schreiber

Die Feuerwehr kämpfte in den frühen Morgenstunden am Samstag gegen die Flammen. Foto: Mario Obeser

Für alle ist es immer noch nicht recht zu begreifen, was am Samstagmorgen in wenigen Stunden vernichtet wurde. Vermutlich eine brennende Mülltonne war dafür verantwortlich, dass das Feuer auf das Dach des Kindergartens Am südlichen Burgfrieden übergriff und letztlich das komplette Gebäude zerstörte. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt noch die Brandursache, bis dahin darf niemand die Ruine betreten.

