Dino aus 73.000 Steinen: Fortnite-Figur steht jetzt im Legoland

Fans des Computerspiels Fortnite werden ihn kennen: Dinosaurier Klombo, der jetzt im Legoland in Günzburg seinen Platz gefunden hat. Das Großmodell präsentiert sich jetzt im Miniland direkt neben dem Schloss Neuschwanstein in einer detailreichen tropischen Lego-Fortnite-Landschaft.

Die Entstehung des aufwendigen Modells konnten Fans eine Woche lang hautnah mitverfolgen: Bevor Klombo nach Günzburg umzog, wurde der Bau in einem rund um die Uhr laufenden Livestream übertragen. Insgesamt verbauten die Legoland-Modellbauer in sieben Tagen mehr als 73.000 Legosteine für den freundlichen Dino. Mit 2,30 Metern Länge und knapp einem Meter Höhe hat das neue Modell die perfekte Größe für die Miniaturwelten. Bei der Präsentation vor Parkbesuchern und Fortnite-Fans enthüllten Vertreter von Epic Games gemeinsam mit den Fortnite-Stars Alvi und Fixx das neue Großmodell. Nach dem offiziellen Teil nahmen sich die Gaming-Stars noch ausgiebig Zeit für ihre Fans. Ein weiteres Highlight erwartete die Besucher auch im Kreativzentrum "Rebuild the World", wo sie den neuen Lego-Fortnite Modus testen konnten. Für Gäste ist der neue Klombo ab sofort während der Winter Wonder Öffnungszeiten zu bestaunen. (AZ)