Das ist beim Winter Wonder-Legoland in diesem Jahr geplant

Zum zweiten Mal öffnen sich diesen Winter die Tore des Legoland Deutschland Resorts für das Winter Wonder Legoland. Ab dem 23. November wird der Freizeitpark in Günzburg zum Winterwunderland, in dem zusätzliche neue Attraktionen warten.

Neben der Eislaufbahn und ausgewählten Indoor- und Outdoor-Attraktionen, die es schon im vergangenen Jahr gab, plant Legoland dieses Jahr eine neue Lasershow im Themenbereich Land der Pharaonen, in der Lego City wird es Eisstockschießen geben. Neu ist auch die "Almhütte" im Miniland, eine Lego-Winterausstellung mit Eisbären und dem Forschungsschiff "Polarstern". Direkt nebenan im Bereich Imagination wartet währenddessen der Weihnachtsmann auf Besucherinnen und Besucher, und im Affentheater begeistern wechselnde Künstler die Gäste.

Das ist beim Winter Wonder Legoland alles geboten

Der absolute Blickfang soll auch in diesem Jahr wieder der zehn Meter hohe Lego Duplo-Weihnachtsbaum aus 364.481 Duplo-Steinen werden, der beim täglichen "Lighting the Tree" um 16.30 Uhr in festlichem Glanz erstrahlt. Mit Einbruch der Dunkelheit werden im Legoland außerdem 1000 festlich geschmückte Tannenbäume und Lichterketten den Park in warmes Licht tauchen. Im Affentheater sorgen regelmäßig wechselnde Künstler bei vier täglichen Shows für Begeisterung - dreimal mit Zauberei und Comedy, einmal mit Livemusik am Abend.

Auf der Eislaufbahn zeigen an ausgewählten Tagen professionelle Eisläufer ihr Können, um 17.30 Uhr zieht die Parade durch den Park und um 18 und 19.30 Uhr verwandelt eine Lasershow das Miniland in ein funkelndes Lichtermeer. In diesem Jahr werden noch mehr Attraktionen im Winter geöffnet sein, kündigt der Freizeitpark an: die "Wüsten X-Kursion", der "Kids Power Tower" und die "Safari Tour". Ebenfalls ist der festlich beleuchtete Legoland-Express unterwegs.

Geöffnet ist das Winter Wonder Legoland nach dem Ende der regulären Saison ab dem 23. November an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag, freitags von 14 bis 20 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Während der Weihnachtsferien, vom 23. Dezember bis zum 6. Januar, ist das Legoland Deutschland Resort sogar täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet – mit Ausnahme der Feiertage am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Tickets gibt es unter www.legoland.de/WinterWonder. (AZ)