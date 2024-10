Ein Abend von Günzburgern für Günzburger und das Grundgesetz

Eigentlich stand die Planung schon im Mai: 75 Jahre Bundesrepublik - eine deutsche Geschichte, so sollte das Motto für das diesjährige Herbstkonzert der Stadtkapelle Günzburg lauten. Nach der begeisternden Klangreise im vergangenen Jahr wollten die Musiker um Dirigent Benedict Waldmann ein neues Glanzlicht setzen, etwas anderes präsentieren als sonst bei Herbstkonzerten üblich. Doch dann kam die Jahrhundertflut in Günzburg an - und die setzte nicht nur eine große Welle der Hilfsbereitschaft in der ganzen Stadt in Bewegung. Sie löste auch bei den Musikerinnen und Musikern den Wunsch aus, noch mehr zu tun.

