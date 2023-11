Günzburg

So anspruchsvoll war das Jahreskonzert der Günzburger Stadtkapelle

Plus Mit der Aussage "Das hat nichts mit gefälliger Unterhaltung zu tun" wurde der Auftritt der Stadtkapelle angekündigt. Auch die Nachwuchsmusiker überzeugen.

Ein Höhepunkt jagte den anderen rund um die Konzerte von Benedict Waldmann in diesem Jahr. Entsprechend erwartungsfroh besuchten die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer das Jahreskonzert der Günzburger Stadtkapelle am Samstag im Forum am Hofgarten und erlebten einmal mehr einen Abend, der noch lange nachhallen wird. Es wurden viele überraschenden Programmteile geboten, die die Qualität dieses Orchesters unterstreichen.

Publikum will nach Auftritt der Jugendlichen in Günzburg eine Zugabe

Michael Hartl, dem Vorstand der Stadtkapelle, war seine Freude deutlich anzumerken, dass es den Musikerinnen und Musikern unter ihrem jungen Dirigenten erneut gelungen ist, alle Register zu ziehen und an die Erfolge der vergangenen Auftritte anzuknüpfen. Jeder, der es an diesem Abend vorgezogen hatte, zu Hause die letzte Sendung von "Wetten, dass..." anzusehen, hat definitiv etwas versäumt. Das Programm der Stadtkapelle war geprägt von einer hervorragenden Auswahl der Stücke, die dem Publikum eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Unterhaltung bot.

