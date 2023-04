Günzburger Waldbad eröffnet Mitte Mai die Badesaison

Die Becken des Günzburger Waldbades werden vor Saisonbeginn befüllt, die Technik in Schuss gebracht. Doch an den Preisen wird sich etwas ändern.

Bald ist es wieder so weit: Das Günzburger Waldbad startet Mitte Mai in die neue Badesaison, auch, wenn die hochsommerlichen Temperaturen noch etwas auf sich warten lassen. Die beheizten Becken sind gefüllt, die Technik auf Vordermann gebracht, damit die ersten Gäste ins Wasser springen können. Das teilen die Stadtwerke Günzburg in einer Pressemitteilung mit. Dieses Jahr gibt es auch wieder Einzel-, Zehner- und Jahreskarten. Doch an den Preisen hat sich etwas getan.

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Günzburg KU hat vor dem Hintergrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten sowie der Inflation beschlossen, die Eintrittsgebühren für den Besuch im Waldbad erstmals seit 15 Jahren anzupassen. Damit soll den Mehrausgaben begegnet und eine weitere Steigerung des Zuschussbedarfes für das Freibad verhindert werden. In den vergangenen Jahren betrug das jährliche Defizit rund 500.000 Euro. Erstmals werden seit 2008 Eintrittsgebühren angehoben.

Der Eintritt für das Günzburger Waldbad ist teurer geworden

Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet künftig 4,50 Euro (3,00 Euro), der Eintrittspreis ab 18 Uhr beträgt 2,50 Euro (1,90 Euro). Die ermäßigte Tageskarte wird auf 2,50 Euro (1,90 Euro) angehoben. Zehnerkarten kosten für Erwachsene fortan 38 Euro (25 Euro) und ermäßigte Zehnerkarten 22 Euro (16 Euro). Auch auf die Jahreskarten wirken sich die Preisänderungen aus: Erwachsene zahlen künftig 70 Euro statt 50 Euro, ermäßigt kostet eine Saisonkarte 50 Euro (32 Euro). Die Gebühren für Familien-Saisonkarten werden von 65 Euro auf 85 Euro angehoben. Mit der Familienkarte der Stadt Günzburg bekommt man die Familienjahreskarte für 80 Euro (60 Euro). Kinder bis sechs Jahre und Günzburger Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft haben weiterhin freien Eintritt.

Erneutes Angebot an Schwimmkursen im Waldbad

Das Günzburger Waldbad startet je nach Wetterlage spätestens Mitte Mai in die Saison 2023. Der genaue Öffnungstermin wird noch bekannt gegeben. Zusätzlich zu den vielfältigen Möglichkeiten für Einzel- und Gruppensport finden in den Pfingst- und Sommerferien wieder Schwimmkurse für Kinder statt. In der Zeit zwischen den Ferien werden diese nach Bedarf an Samstagen angeboten. Durchgeführt werden die Kurse, wie bereits in den vergangenen Jahren, von der Schwimmschule Delphin Kinderschwimmschule. (AZ)

Lesen Sie dazu auch