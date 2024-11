Günzburgs Hauptverkehrsachse ist in wenigen Tagen wieder frei

Pünktlich zur Advents- und Vorweihnachtszeit gibt es eine gute Nachricht für alle Gewerbetreibenden, Anwohner und Verkehrsteilnehmer: Die Hauptachse Augsburger Straße/Dillinger Straße/Bahnhofstraße ist im Laufe des 12. November wieder für den motorisierten Verkehr geöffnet und in beide Richtungen befahrbar. Das haben die Stadtwerke Günzburg jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. In den vergangene Monaten hatten sich viele in der Stadt über die zahlreichen Baustellen geärgert - besonders die Arbeiten in der Dillinger Straße standen dabei in der Kritik. Für den Rest des Jahres sind zudem weitere Bauarbeiten geplant. Und damit auch neue Sperrungen.

Durch die Verlegung von Wärmeleitungen werden seit Monaten die Voraussetzungen geschaffen, Gebäude entlang der Leitungstrasse künftig mit klimafreundlicher, preisstabiler und regenerativer Wärme aus der Kläranlage der Stadtwerke Günzburg zu versorgen. „Die Verknüpfung verschiedener Leitungsbaumaßnahmen in einem Zug, wie hier Wasser und Wärme, generiert Synergieeffekte. Wir richten die Infrastruktur auf die nächsten Jahrzehnte aus und schaffen für die Stadt einen Mehrwert, von dem alle profitieren“, so Lothar Böck von den Stadtwerken.

Bis zum 12. November soll der vierte Bauabschnitt in Günzburg abgeschlossen sein

Der vierte Bauabschnitt in der Dillinger Straße zwischen der Otto-Geiselhart-Straße und dem Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/Maria-Theresia-Straße wird nach Angaben des Kommunalunternehmens bis 12. November abgeschlossen. Lediglich auf Höhe des Dreirosenberges und des Erlenbadwegs kann es danach zeitweise zu Fahrbahnverengungen kommen, die durch notwendige Restarbeiten entstehen können.

In der Pressemitteilung erklären die Stadtwerke auch, warum das alles so lange gedauert hat. „Während einer solch großen Leitungsbaumaßnahme gibt es immer wieder Ereignisse, die nicht kalkulierbar oder vorhersehbar sind. Unter anderem haben archäologische Bodenfunde, aber auch unerwartete, nicht dokumentierte Leitungen anderer Sparten den zeitlichen Ablauf verschoben“, erklärt Lothar Böck. Das Positive an der Sache sei: „Es haben kurzfristig noch einige Anlieger ihr Interesse an der klimafreundlichen Wärmeversorgung durch die Stadtwerke Günzburg bekundet, weshalb mehr Anschlüsse hergestellt wurden als anfangs geplant.“

So geht es mit den Bauarbeiten in Günzburg ab Mitte November weiter

Ganz ohne Sperrungen geht es allerdings vorerst auch nicht. Ab dem 12. November soll der fünfte Bauabschnitt zwischen dem B16-Kreisverkehr und der Siemensstraße/Einmündung Dillinger Straße bis Höhe der Reisensburger Straße starten. Zu Beginn dieses Bauabschnitts lasse sich wegen Leitungsquerungen eine Vollsperrung der Siemensstraße für etwa zwei Wochen nicht vermeiden, heißt es seitens der Stadtwerke. Im Anschluss an die kurzzeitige Vollsperrung werde der Bauabschnitt mit einer halbseitigen Sperrung fortgesetzt, sodass der Verkehr auf der Siemensstraße einspurig stadtauswärts fließen kann.

Zwischen dem ehemaligen VR-Bank-Gebäude und der Einmündung Reisensburger Straße wird es nach Angaben der Stadtwerke während des gesamten Bauabschnitts zu einer Vollsperrung kommen. Die Kreuzung Reisensburger Straße/Dillinger Straße bleibt in Richtung Innenstadt befahrbar. Der B16-Kreisverkehr wird durch die Maßnahme der Stadtwerke nicht beeinträchtigt und bleibt daher in Nord-Süd-Richtung - also Richtung Dillingen/Donauwörth sowie Richtung Ichenhausen/Krumbach - befahrbar. Für den Durchgangsverkehr werden während des fünften Bauabschnitts jeweils Umleitungsstrecken ausgeschildert. Der Fußgängerverkehr in diesem Bereich ist nicht möglich, eine entsprechende Umlenkung ist ausgeschildert.

Das ist die zeitliche Planung für den nächsten Bauabschnitt

Zeitlich sind für den fünften Bauabschnitt ungefähr fünf Wochen vorgesehen. Allerdings hängt der genaue Bauzeitraum von der Witterung ab. „Wir hoffen auf gutes Herbstwetter, um gut und schnell voranzukommen“, so Böck. Abhängig davon, wie die Arbeiten des fünften Bauabschnitts verlaufen und sich der bevorstehende Winter sowohl wetter- als auch temperaturtechnisch entwickelt, kann sogar noch im Jahr 2024 mit dem letzten Bauabschnitt (Dillinger Straße zwischen Reisensburger Straße und Bahnhofstraße) begonnen werden.

Auch der Vorsitzende der Günzburger Cityinitiative, Stefan Fross, ist erfreut über die gute Nachricht: „Die vergangenen Monate waren für uns Händler ebenso wie für die Kunden und Pendler herausfordernd. Uns allen wäre eine baustellenlose Zeit deutlich lieber gewesen, aber ich kann die wichtigen Gründe für die Arbeiten rund um die Dillinger Straße nachvollziehen. Jetzt bin ich froh, dass die Hauptzufahrtswege in unsere wunderschöne Innenstadt mit all ihren Einkaufsmöglichkeiten bald wieder frei sind und ich freue mich auf eine schöne Adventszeit und viele Kunden in der Vorweihnachtszeit.“ (AZ)