Tödlicher Unfall bei Rieden – Auto mit Anhänger überschlägt sich

Am Montagabend ist ein Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Günzburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der 61-jährige Fahrer gegen 20 Uhr mit seinem Wagen mit Anhänger bei Ichenhausen auf der Staatsstraße 2023 zwischen Rieden an der Kötz und Kissendorf unterwegs. Dabei kam er aus bislang unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

Dort geriet das Auto laut der Mitteilung in einen Straßengraben, überschlug sich mit dem gesamten Gespann und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite den Verletzten aus dem Fahrzeug und begann mit Reanimierungsmaßnahmen, die die Notärztin und Rettungssanitäter fortführten. Der Mann erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird.

Andere Personen waren nicht am Unfall beteiligt.

Neben dem Rettungsdienst, der mit Rettungswagen und Notarztfahrzeug anrückte, waren die Feuerwehren Rieden, Autenried und Ichenhausen im Einsatz. Sie sperrten die Strecke komplett, leuchteten die Unfallstelle aus und befreiten den im Fahrzeug eingeklemmten Fahrer. Auch Ersthelfer versuchten, sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, um den Mann zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt zum Unfallhergang. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich dort zu melden.