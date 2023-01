Im Günzburger Stadtwald werden fast alle Eschen gefällt

Plus Das Eschentriebsterben löscht fast die Hälfte des Bestands an großen Bäumen im Günzburger Stadtwald aus. Neue Pflanzungen sollen den Wald klimasicher machen.

Der Trimm-Dich-Pfad im Günzburger Auwald ist ein beliebtes Ziel für Sportler und Spaziergänger. Vom Parkplatz am Waldbad aus führt der Forstweg "In der Gmeind" von der Heidenheimer Straße nahe der Flüsse Nau und Donau bis zur B16. Der Weg wird von hohem Mischwald gesäumt, alle paar Hundert Meter gibt es Fitness-Stationen. Doch von Wald-Idylle fehlt jede Spur. Der Weg ist matschig, Stapel gefällter Bäume säumen den Weg, der Wald hat große Lücken, er ist krank: Fast 50 Prozent des Baum-Altbestands sind Eschen. Sie sind vom Eschentriebsterben betroffen und müssen nun aus Sicherheitsgründen gefällt werden.