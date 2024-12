Damit niemand allein sein muss: Weihnachtsessen für Senioren

„Gemeinsam statt einsam“ – unter diesem Leitspruch steht die Arbeit der Seniorengemeinschaft Günzburg, die seit nunmehr bereits zehn Jahren mit ihren Hilfeleistungen unterstützungsbedürftigen Senioren den Alltag erleichtert. Die Idee, die hinter der Organisation steckt, ist so einfach wie erfolgreich: Für ältere Menschen, die noch selbst zu Hause leben, aber nicht auf die Hilfe von Familienangehörigen zurückgreifen können, besteht die Möglichkeit gegen eine geringe Aufwandsentschädigung die benötigte Unterstützung zu erhalten. Da geht es um ganz praktische Dinge wie Assistenz beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen. Ein mindestens genauso wichtiger Faktor der Arbeit der Seniorengemeinschaft ist die Schaffung von Kontakten sowie das Angebot eines vielfältigen seniorengerechten Betreuungsprogramms, bei dem jedes Mitglied der Gemeinschaft willkommen ist. Egal, ob beim Basteln, dem Tisch-Harfenensemble „Die Vielsaitingen“, dem Begegnungskaffee oder auch bei den Gymnastikstunden „Fit und aktiv 60+“, es wurde eine Vielzahl von Gelegenheiten geschaffen, sich zu treffen und dabei Abwechslung aus dem täglichen Einerlei zu finden.

Für die Verantwortlichen der Seniorengemeinschaft ist es eine Ehrensache, dass das Vereinstelefon auch über die Feiertage besetzt ist, auch wenn die Büroräume offiziell geschlossen sind. „Es läuft der sich über die Jahre hinweg eingespielte Turnus der Rufumleitung einfach weiter“, erklärt Wolfgang Mayer, der Vereinsvorsitzende. Ulrich Pfluger, der Gebietsbeauftragte für Günzburg, erinnert sich beispielsweise an eine spontane Krankenhausentlassung an einem Wochenende: „da hat unser ehrenamtlicher Mitarbeiter einfach geschaut, was er selbst im Kühlschrank hat, und hat so dem Hilfesuchenden geholfen, die überraschende Heimkehr zu überbrücken“.

Ein Weihnachtsessen für Senioren in Leipheim

Für dieses Weihnachtsfest schließt sich die Seniorengemeinschaft Günzburg dem Angebot der Johanniter Rettungshundestaffel Kötz an, die unter dem Motto „gemeinsam ist nicht einsam“ Senioren am Heiligabend zu einem weihnachtlichen Mittagessen ab elf Uhr einladen. Der Leiterin der Rettungshundestaffel, Michaela Saiko, war es schon lange ein Bedürfnis, gegen die Einsamkeit an Weihnachten, der viele ältere Menschen ausgesetzt sind, ein Zeichen zu setzen, erzählt sie. Sie stieß bei der Familie Engelhardt, die die Straußenfarm in Leipheim führt, sofort auf offene Ohren für ihren Vorschlag, am Mittag des Heiligen Abend ein Angebot für Senioren zu schaffen. Sie ist sehr dankbar dafür, dass die Betreiber der Farm ihre Tore für die Teilnehmenden der Aktion öffnen und ihnen ein kostenloses Mittagessen anbieten. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern von den Johannitern werden sie für einen abwechslungsreichen Mittag sorgen, bei dem auch Punsch, Glühwein, Plätzchen und Weihnachtslieder nicht fehlen. Es wird auch angeboten, für Menschen, die nicht selbstständig zur Straußenfarm kommen können, eine Lösung zu finden.

Bei der Seniorengemeinschaft ist der Übergang von den Menschen, die Hilfe leisten, zu den Menschen, die Hilfe benötigen, fließend. Frei nach der Devise „geben ist seliger denn nehmen“ kann sich jedes der knapp 500 Vereinsmitglieder nach seinen Fähigkeiten einbringen, der Umfang der angefragten Hilfeleistungen ist vielfältig. Die Überlegung, für die geleisteten Hilfestellungen einen kleinen Obolus zu berechnen, soll dazu beitragen, die Hemmschwelle für Anfragen zu senken und das Gefühl der Selbstbestimmtheit bei den Hilfsbedürftigen zu erhalten, da gerade viele ältere Menschen sich scheuen, Gefälligkeiten anzunehmen, wie die Verantwortlichen berichten. Die Seniorengemeinschaft ist landkreisübergreifend aufgestellt und hat in verschiedenen Orten Niederlassungen, mit einem zentral gelegenen Büro in der Günzburger Kapuzinergasse.

Anmeldung zum Weihnachtsessen: bis spätestens 23. Dezember bei Michaela Saiko, Telefon 0160-97314452, Mail: michaela.saiko@johanniter.de

Kontakt Seniorengemeinschaft Günzburg: Telefon: 08221-9301792, Mail: info@wirfueruns-gz.bayern.