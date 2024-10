Kulturnacht in Günzburg: Ticketvorverkauf ist gestartet

Zur zweiten Günzburger Kulturnacht, organisiert vom städtischen Kulturamt, öffnen Günzburger Kultur- und Bildungseinrichtungen am Freitag, 25. Oktober, mit besonderen Veranstaltungen und Aktionen ihre Türen. Im Herzen der Stadt laden ab 18.30 Uhr Ausstellungen, Lesungen, Musik und Theater zum gemeinsamen Kulturgenuss ein.

Mit dabei sind unter anderem das Neue Theater Burgau, das Heimatmuseum, die Stadtbücherei, die Volkshochschule, der Historische Verein, der Brauchtumsverein, das Maria-Ward-Gymnasium, die Musikschule Günzburg, die Berufsfachschule Günzburg, die Schuhplattler der Feuerwehr Riedhausen und die Tourist-Information Günzburg-Leipheim. Stimmungsvolle Illuminationen verbinden die Veranstaltungsorte und sorgen für besondere Atmosphäre in den Höfen und Gassen.

Parallel findet die lange Einkaufsnacht der Cityinitiative Günzburg statt

Für Nachtschwärmer klingt zu später Stunde der Abend mit Livemusik und DJs aus. Auch das Forum am Hofgarten nimmt in diesem Jahr mit einer Aftershowparty mit DJ Funzo teil. Parallel zur Kulturnacht findet die lange Einkaufsnacht der Cityinitiative Günzburg statt.

Der Vorverkauf für die Kulturnacht-Tickets ist ab sofort möglich. In der Tourist-Information, Stadtbücherei und im Forum am Hofgarten können zu einem Preis von fünf Euro für Erwachsene im Vorverkauf (Abendkasse sechs Euro) Tickets gekauft werden. Mit dem Bändchen am Handgelenk ist dann der Zugang zu allen teilnehmenden Veranstaltungen möglich. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Ein Onlineticket kann unter www.guenzburg.de/kulturnacht erworben und am Veranstaltungsabend an den Vorverkaufsstellen sowie im Museum in ein Einlassband eingetauscht werden. Auf der Homepage ist auch das Kulturnacht-Programm zu finden. (AZ)