Günzburg: Nach EcoHeroes ist jetzt auch Sungrade Photovoltaik aus Günzburg insolvent

Günzburg

Nach EcoHeroes ist jetzt auch Sungrade Photovoltaik aus Günzburg insolvent

Die Firma Sungrade zählte einst zu den Experten für Solarenergie in der Region. Von der Insolvenz sind 26 Mitarbeiter betroffen. Wie es weitergehen soll.
Von Sophia Huber
    Eine PV-Anlage auf dem Dach eines Wohnhauses. Die Firma Sungrade verkauft Solaranlagen für private, aber auch Großkunden.
    Eine PV-Anlage auf dem Dach eines Wohnhauses. Die Firma Sungrade verkauft Solaranlagen für private, aber auch Großkunden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Das Günzburger Unternehmen Sungrade Photovoltaik hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Neu-Ulm ordnete am 2. Oktober 2025 die vorläufige Verwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Bereits vor knapp zwei Jahren, im Dezember 2023, musste die Geschäftsführung von Sungrade für die zweite GmbH, den Online-Fachhandel EcoHeroes, Insolvenzantrag stellen. Zuständig war damals der gleiche Insolvenzanwalt.

