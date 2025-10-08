Nach EcoHeroes ist jetzt auch Sungrade Photovoltaik aus Günzburg insolvent

Das Günzburger Unternehmen Sungrade Photovoltaik hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Neu-Ulm ordnete am 2. Oktober 2025 die vorläufige Verwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Bereits vor knapp zwei Jahren, im Dezember 2023, musste die Geschäftsführung von Sungrade für die zweite GmbH, den Online-Fachhandel EcoHeroes, Insolvenzantrag stellen. Zuständig war damals der gleiche Insolvenzanwalt.

