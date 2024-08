Pakete in der Innenstadt abgeben: Neue Postfiliale öffnet schon bald

Kundinnen und Kunden, die Postfächer am Standort der Postbankfiliale in der Sedanstraße haben, sind bereits informiert: Schon nächste Woche ziehen ihre Postfächer um, und zwar gar nicht weit weg. Am kommenden Mittwoch, 28. August, wird im „Hutter Schreiben + Schenken“ am Bürgermeister-Landmann-Platz 5 eine neue Partnerfiliale der Deutschen Post eröffnet. Fortan können hier alle wichtigen postalischen Dienstleistungen genutzt werden, wie der Sprecher der DHL Gruppe auf Nachfrage mitteilt.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Postbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DHL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis