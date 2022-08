Günzburg

18:45 Uhr

Robert Wieland wird neuer Vorstand der Kreiskliniken Günzburg–Krumbach

Plus Vermutlich im Herbst nimmt der gebürtige Augsburger seine Arbeit auf. Was der 54-Jährige bisher getan hat. Und wie er das Millionendefizit der Kreiskrankenhäuser abbauen will.

Von Till Hofmann

Der Nachfolger von Stefan Starke ist gefunden. Robert Wieland heißt der künftige Vorstand der Kreiskliniken Günzburg–Krumbach. Der 54-Jährige hat in verschiedenen Häusern und als Berater eine langjährige Expertise im Klinikmanagement angesammelt. Starke wurde vom Landkreis Günzburg nach dem frühzeitigen Weggang des langjährigen Vorstands Dr. Volker Rehbein verpflichtet und übt dessen Tätigkeit seit Jahresbeginn 2022 aus mit dem Auftrag, das zweistellige Millionendefizit (minus 11,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021) abzubauen. Das scheint zu gelingen. In der Prognose für dieses Jahr wird die Etatlücke auf etwa neun Millionen Euro geschätzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen