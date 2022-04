Landkreis Günzburg

12:16 Uhr

Millionendefizit: Beschäftigte der Kreiskliniken haben Angst

Die Kreiskliniken im Landkreis Günzburg haben in den vergangenen Jahren ein immer größeres Defizit aufgebaut. Nun bangen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze.

Plus Die Kreiskrankenhäuser Günzburg und Krumbach sind finanziell angeschlagen. Was das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet und wogegen sich der Personalrat stemmt.

Von Till Hofmann

In den Kreiskliniken Günzburg und Krumbach ist seit einigen Wochen nichts mehr so, wie es war. Das Millionendefizit ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Noch vor wenigen Monaten war von einer Lücke die Rede, die angeblich um die sechs Millionen Euro betragen würde. Das Gutachten der Münchner Beratungsgesellschaft WMC kommt zu einem ganz anderen Schluss. Danach stehen die beiden Klinikstandorte für das zurückliegende Jahr mit 11,1 Millionen Euro in den roten Zahlen.

