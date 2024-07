Rockerkriege und A8-Blockaden: Was der Chef der Verkehrspolizei erlebt hat

Als Rainer Finkel 1979 im Alter von 17 Jahren als Polizeipraktikant das Gebäude der Polizeiinspektion Günzburg betrat, habe er im Traum nicht dran gedacht, dass er am Ende seiner Dienstzeit aus demselben Gebäude auch den letzten Schritt aus seinem Arbeitsleben setzen würde. Der Polizeioberrat und Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg (VPI) verabschiedet sich mit Ablauf des Monats in den Ruhestand. Bei einem Festakt in der Günzburger Hauptwache der Feuerwehr ließ er vor Polizeipräsidentin Claudia Strößner, Landrat Hans Reichhart, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sowie zahlreicher Ehrengäste der Blaulichtfamilie die 44 Jahre einer bewegten Polizeiarbeit Revue passieren.

