Semino Rossi begeistert im Forum

Drei Stunden Unterhaltung erlebten die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer im ausverkauften Forum am Hofgarten beim Konzert von Semino Rossi. Der Künstler wurde seinem Ruf als sympathischer, auf dem Boden gebliebener Star des Deutschen Schlagers dabei gerecht.

Eine Stunde lang veranstalteten die Berliner Sängerin Nadin Meypo und der Trompeter Kevin Papst zu Beginn des Konzertes eine wahre Schlagerparty, mit der sie das Publikum zum Schunkeln, Tanzen und Mitsingen animierten. Nach ihrer temperament- und stimmungsvollen Vorstellung, die mit einem Medley italienischer Schlager quer durch die Jahrzehnte endete, machten die beiden dem Star des Abends die Bühne frei.

Semino Rossi wirkt den gesamten Abend völlig authentisch

Der gebürtige Argentinier, der sich über viele Jahre als Straßensänger und mit kleineren Engagements über Wasser gehalten hatte, startete seinen Auftritt mit seinem neuen Song „Magische Momente“. Bei „Muy Bien“ hielt es schon niemanden mehr auf den Sitzen und so ging es den ganzen Abend über weiter. Bei „Bella Romantica“ unterstrich Rossi die romantische Wirkung des Liedes, als er die Zuhörerinnen und Zuhörer aufgeforderte, sich gegenseitig unterzuhaken und zu schunkeln. Der Sänger berührte das Publikum mit „No more Bolero“, um gleich darauf wieder Partystimmung zu schaffen mit „Was hab‘ ich falsch gemacht“. Er wirkte dabei während des gesamten Abends völlig authentisch mit seiner bescheidenen Art, mit der er das Publikum in dauerhaften Bann zog.

Der inzwischen zum dreifachen Großvater gewordene Künstler brauchte bei seinem Auftritt keine große Bühnenshow. Er überzeugte mit angedeuteten Tanzschritten und seiner unvergleichlichen Stimme. Immer wieder flocht er kleine Anekdoten aus seinem Leben in die Vorstellung mit ein und widmete kurzerhand seinen Hit „Heute hab’ ich Zeit für Dich“ seinen Enkeln, die für ihn das schönste Geschenk in seinem Leben sind. Perfekt eingeplant in das Programm waren auch immer wieder große Hits der vergangenen Jahrzehnte wie „Aber Dich gibt’s nur einmal für mich“, das der ganze Saal aus vollem Herzen lautstark mitsang. Ein Medley stimmungsvoller Lieder, die sich ebenfalls bestens zum Mitsingen eigneten, läutete den Höhepunkt des Abends ein, sein Hit „Rot sind die Rosen“. Für den lang anhaltenden Applaus bedankte sich der Sänger mit Hits, die er sich für die Zugabe aufgespart hatte, wie „Wir sind im Herzen jung“. „Amore mio vamos“ bildete den passenden Schlusspunkt dieses Abends.