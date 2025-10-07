So bleibt das Immunsystem auch im Herbst stark

Der Regen prasselt gegen die Fenster und drinnen sitzt die dreijährige Erva zu Hause. Sie konnte heute nicht in den Kindergarten gehen, sie ist erkältet. Damit ist sie nicht alleine. Ihre Mutter, Eda Yücel, versucht, ihr den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. „Meine Tochter fühlte sich nicht wohl, also blieb sie zu Hause“, erzählt sie. Erva zeigt die typischen Symptome einer Erkältung: Husten, Schnupfen und allgemeines Unwohlsein. Besonders der plötzliche Wetterumschwung, Ende September hatte es noch hochsommerliche Temperaturen, im Oktober sanken die Grade auf bis unter zehn, machen Kinder anfälliger für Krankheiten.
Günzburg
