Günzburg

So bleibt das Immunsystem auch im Herbst stark

Aktuell niesen und husten viele Kinder im Landkreis Günzburg. Eine Apothekerin gibt Tipps zum Vorbeugen von Erkältungen und erklärt, was man beachten sollte.
Von Qendresa Sinani Gashi
    Apothekerin Birgit Gräber-Brenner empfiehlt Mittel zur Stärkung der Immunabwehr, um vorzubeugen. Bei den Erkältungspräparaten gibt es derzeit keine Engpässe. Foto: Qendresa Sinani Gashi

    Der Regen prasselt gegen die Fenster und drinnen sitzt die dreijährige Erva zu Hause. Sie konnte heute nicht in den Kindergarten gehen, sie ist erkältet. Damit ist sie nicht alleine. Ihre Mutter, Eda Yücel, versucht, ihr den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. „Meine Tochter fühlte sich nicht wohl, also blieb sie zu Hause“, erzählt sie. Erva zeigt die typischen Symptome einer Erkältung: Husten, Schnupfen und allgemeines Unwohlsein. Besonders der plötzliche Wetterumschwung, Ende September hatte es noch hochsommerliche Temperaturen, im Oktober sanken die Grade auf bis unter zehn, machen Kinder anfälliger für Krankheiten.

