So funktioniert einer der größten Medikamentenautomaten Deutschlands

Es ist kurz nach 15 Uhr an einem Werktag, in der Apotheke in der Bahnhofstraße Krumbach herrscht Hochbetrieb. Der vermutlich beliebteste Mitarbeiter ist der Kommisionierautomat im hinteren Bereich der Apotheke, der das Team unterstützt, den Überblick zu behalten. Keine 20 Sekunden dauert es, bis die Packung Aspirin, die Apotheker Mathias Müller vorn am Computer angefordert hat, in das Schubfach fällt und über die Verkaufstheke geht. Wo früher in einem riesigen Wandschrank unter vielen gleich aussehenden Schubladen die richtige gesucht werden musste, gibt es in der Bahnhof-Apotheke seit zehn Jahren einen Prozess, der komplett digital funktioniert.

