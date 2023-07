Günzburg

vor 50 Min.

So ist der Alltag im Günzburger Kindergarten Heilig-Geist nach dem Brand

Plus Nach dem Feuer gibt es beim Durchsuchen der Ruine auch gute Nachrichten: Zwei Haustiere haben überlebt. Derweil läuft der Kindergartenbetrieb – dank großer Hilfsbereitschaft.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Kindergarten-Leiterin Lena Höh traute ihren Augen nicht, als sie zwei Tage nach dem Feuer das Büro und einen Nebenraum der Brandruine betreten durfte: Im dunkelgrünen Wasser des Aquariums bewegten sich die beiden Haustiere Frieda und Felix. Die sechs Jahre alten Axolotl (im Wasser lebende Schwanzlurche) begleiten seit fünf Jahren die Mädchen und Buben im Heilig-Geist-Kindergarten. Sie überlebten in ihrem Wasserbecken das Inferno mit großer Hitze, Löschwasser und Tumult. "Sie sind noch sichtlich verstört, aber auf dem Weg der Genesung", glaubt Lena Höh. Es ist eine von vielen guten Nachrichten nach dem verheerenden Brand am Samstag.

Die beiden Axolotl (Schwanzlurche) Frieda (schwarz) und Fritz (weiß) haben den Brand des Heilig-Geist-Kindergartens in Günzburg am 15. Juli überlebt. Foto: Lena Höh

In einer mit Wasser gefüllten Schale brachte sie die beiden in Sicherheit, nun erkunden sie ihr neues Umfeld in der Wohnung der 26-jährigen Kindergarten-Leiterin. Dort sollen sie erst einmal zur Ruhe kommen. Das gilt auch für die Mädchen und Buben, die noch bis zu den Sommerferien im Notbetrieb in der benachbarten Pfarrkirche betreut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen