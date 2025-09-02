Fehlende Rampen und Zebrastreifen: „Es nervt, wenn man das Gefühl hat, im Weg zu sein“

Wenn Thomas Burghart an Barrierefreiheit denkt, fällt ihm schnell sein Mallorca-Urlaub im letzten Jahr ein. „In Palma musste ich mir einfach keine Gedanken machen“, schwärmt der Behindertenbeauftragte der Stadt Günzburg. Wegen einer Genmutation ist seine Muskulatur wenig belastbar, weshalb er einen elektrischen Rollstuhl nutzt. In der Balearen-Hauptstadt sei das kein Problem gewesen: Dank Hubliften und Rampen sei er in jeden Bus und sogar bis knapp ans Meer gekommen. Selbst als ihn an der Promenade ein Straßenwerber ansprach, um ihm ein Lokal schmackhaft zu machen, waren die Türstufen kein Hindernis. „Da holte er einfach eine selbst gebaute Rampe aus Brettern und dann ging das. Wobei das Runterfahren schon abenteuerlich war“, fügt Burghart schmunzelnd hinzu.
Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden