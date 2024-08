Von Autoscooter bis Zapfhahn: Hinter den Kulissen des Günzburger Volksfests

Das Günzburger Volksfest mal von einer anderen Perspektive aus betrachten: Das wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ticket-Verlosung in der Günzburger Zeitung für eine Backstage-Tour. Insgesamt 25 Personen durften dann am Montagnachmittag gemeinsam mit Georgine Fäßler vom Ordnungsamt der Stadt Günzburg, die die Tour organisiert hat, und dem langjährigen Schausteller Josef Eberhardt die Arbeit und die Menschen hinter Autoscooter und Kettenkarussell oder im Bierzelt kennenlernen.

Bei über dreißig Grad im Schatten, der auf dem Festgelände am Auweg rares Gut ist, startete der etwas andere Volksfestbesuch für die Kinder und Erwachsenen. Erste Station war das Hahn-Zelt. „Normalerweise ist es hier im Festzelt warm, heute ist es angenehmer als draußen“, sagte die toughe Serviceleitung Tanja Göbel und scherzte: „Wenn mich jemand fragt, was ich den Sommer über so gemacht habe, antworte ich: Ich war Zelten, den ganzen Sommer.“ In Günzburg „zelte“ das Team zehn Tage lang, nach zwei Tagen Pause gehe es dann nach Regensburg, so Göbel. Insgesamt sorgten 32 Kellnerinnen und Kellner für das Wohl der Gäste, aktuell seien es aber 30 an der Zahl: „Zwei haben einen Hitzschlag erlitten. Die ruhen sich jetzt aus.“

Icon Vergrößern Ein Bier richtig zu zapfen, will gelernt sein. Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Ein Bier richtig zu zapfen, will gelernt sein. Foto: Jana Korczikowski

Dann ging es zum Zapfhahn: Die Teilnehmer durften sich selbst beim Bierausschank versuchen. Der Hahn müsse schnell und komplett aufgedreht, der Bierkrug schräg gehalten werden. Nur so erhalte man mehr Bier als Schaum, weiß der Mitarbeiter am Ausschank. Hat das geklappt, müsse der Zapfhahn auch genauso schnell wieder zugedreht werden, sonst gehe zu viel vom Getränk verloren. Eine Maß Festbier von der Radbrauerei Günzburg kostet auf dem diesjährigen Volksfest 12,40 Euro. Die Männer, die bei der Backstage-Tour selbst gezapft haben, durften ihr „Ergebnis“ dagegen umsonst trinken.

Der nächste Programmpunkt der exklusiven Führung war ein Besuch beim Autoscooter von Wolfgang und Waltraud Steinhart. Das Fahrgeschäft stammt aus dem Jahr 1972. Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern drehte Steinhart eines der Autos, der sogenannten Chaisen, auf die Seite, um den interessierten Gästen das Innenleben anschaulich zu erklären. Laut dem Schausteller liefen diese mit 80 bis 90 Volt Gleichstrom, insgesamt verbrauche man am Tag etwa 100 Kilowatt Strom. „Technisch wird immer wieder nachgerüstet“, sagte er. Wie lange der Aufbau der Anlage benötige, fragte ein Teilnehmer. „Für den Aufbau brauchen wir drei Tage, für den Abbau eineinhalb Tage.“ Sind alle Chaisen aufgeladen, wiege der Anhänger, der von einem Lastwagen gezogen werde, ganze 21 Tonnen, so Steinhart.

Icon Vergrößern Nicht zimperlich waren die Gäste beim Autoscooter. Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Nicht zimperlich waren die Gäste beim Autoscooter. Foto: Jana Korczikowski

Die körperlich schwere Arbeit am Autoscooter verrichteten hauptsächlich Mitarbeiter aus Rumänien, die meistens ein wenig deutsch sprechen könnten. „Es ist schwer, Mitarbeiter zu finden“, räumte der Schausteller ein. Da die Devise bei der Backstage-Tour nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen lautet, gab es für alle, die wollten, eine Freifahrt. Und die dauerte sogar ein wenig länger als die üblichen zwei Minuten. Bei großem Andrang sei eine Fahrt auch mal schneller vorbei, um die Wartezeiten zu verkürzen. “Wir haben aber eine Mindestfahrzeit von eineinhalb Minuten, das ist auch bei den anderen Fahrgeschäften so“, weiß Steinhart.

Icon Vergrößern Die Schokobananen waren ein willkommener Snack. Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Die Schokobananen waren ein willkommener Snack. Foto: Jana Korczikowski

Christine Heller fand es toll, einmal so lange Autoscooter zu fahren. Die Leipheimerin habe auch früher oft das Günzburger Volksfest besucht, sagte sie und schwelgte dabei in Erinnerungen. Den Autoscooter liebte sie schon als Teenagerin. „Das waren die schlimmsten Sommer, wenn ich mal nicht aufs Volksfest durfte.“ Ingeborg und Dieter Doser aus Bibertal sind jedes Jahr auf dem Volksfest, erzählte das gut gelaunte Ehepaar. Autoscooter sei heute aber nichts mehr für sie, da schauten sie lieber zu. „Ich vertrag‘s nicht mehr“, gab Dieter Doser zu.

Icon Vergrößern Freifahrten, wie hier im „Breakdance“, waren bei der exklusiven Führung inklusive. Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Freifahrten, wie hier im „Breakdance“, waren bei der exklusiven Führung inklusive. Foto: Jana Korczikowski

Eine süße Pause wurde bei Früchte Krug eingelegt. Seit der achten Generation gehört die Familie zu den Schaustellern, erwähnte Simon Krug, während er die mit lustigen Gesichtern verzierten Schokofrüchte an die Kinder und Erwachsenen verteilte. Der fünfjährige Benedikt Lang, der mit Papa Fabian gekommen ist, hat gleich zwei Schokobananen gegessen, verriet er mit bekleckertem Mund: „Einmal mit Vollmilch und einmal mit weißer Schokolade.“ Ob es geschmeckt hat? „Jaaaaa!“, war die eindeutige Antwort.

Icon Vergrößern Die Schokofrüchte sorgten mit lustigen Gesichtern für gute Laune. Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Die Schokofrüchte sorgten mit lustigen Gesichtern für gute Laune. Foto: Jana Korczikowski

„So richtig backstage“ fühlte es sich für die Gruppe an, als sie bei Schausteller Timo Zöllner unter sein Fahrgeschäft „Breakdance“ klettern durfte. Hier gab es Einblicke in Aufbau und Technik und Zöllner, der bei bis zu 15 Volksfesten im Jahr vertreten ist, aber zum ersten Mal in Günzburg, beantwortete alle Fragen. „Das Fahrgeschäft ist vor allem für die Jugend – es geht schnell.“ Wie schnell, das durften die Teilnehmer bei einer Freifahrt dann selbst herausfinden.

Apropos schnell: Auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde beschleunigt der „Mexican Flight“. Die Geschwindigkeit sei aber nicht entscheidend: „Wir haben Fliehkräfte von 4G, die Beine hängen frei und das bei einer Flughöhe von 25 Metern“, erklärte Betreiber Franz-Xaver Kollmann. Das kribbelt ganz schön im Magen! Ob man sich daran gewöhnen kann, wenn man öfter mitfährt? „Ja, das geht schon“, meinte Kollmann. „Das ist auch bei jedem anders. Ich selbst kann es gar nicht fahren, mir wird da schlecht.“

Icon Vergrößern Benedikt fühlt sich wie ein richtiger "Rosenkavalier": Nach dem Dosenwerfen bekommt jeder einen Trostpreis Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Benedikt fühlt sich wie ein richtiger "Rosenkavalier": Nach dem Dosenwerfen bekommt jeder einen Trostpreis Foto: Jana Korczikowski

Nach einer Fahrt im Kettenkarussell „Aviator“ durften sich alle noch im Dosenwerfen der Familie Schubert versuchen. „Ich habe fünf getroffen“, sagte Timo Göderth zu seiner Mama Tanja. „Einen Ball habe ich verworfen. Beim Schießen würde ich mir leichter tun.“ Bei Schmankerlplatten und Getränken klang die Backstage-Tour, die die Teilnehmer begeisterte, abends im Festzelt aus.

Icon Vergrößern Das Kettenkarussell "Aviator" auf dem Günzburger Volksfest. Foto: Jana Korczikowski Icon Schließen Schließen Das Kettenkarussell "Aviator" auf dem Günzburger Volksfest. Foto: Jana Korczikowski