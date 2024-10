Was sich in zehn Jahren Cityinitiative in Günzburgs Innenstadt getan hat

Seit fast genau 10 Jahren besteht die Cityinitiative Günzburg e.V. Bei deren jüngsten Mitgliederversammlung hob Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Bedeutung des Händler-Netzwerkes für die Stadt hervor. „Geht es Ihnen gut, geht es uns allen gut“, sagte Jauernig. Der Strukturwandel im Einzelhandel, die Digitalisierung, aber auch die internationalen Krisen setzten den Handel unter Druck, verlangen ihm immer mehr Flexibilität und Kreativität ab. „Diese Situation macht auch vor Günzburg nicht Halt“, ist sich der Rathauschef bewusst. Mehr denn je sei es deshalb wichtig, Kräfte zu bündeln und gemeinsam zu agieren. Er unterstrich, dass die Stadt Günzburg sehr viel tue, um beste Rahmenbedingungen für den Handel zu schaffen.

Er nannte beispielhaft den barrierefreien Umbau der Altstadt, die vielen kostenlosen Veranstaltungen in der Innenstadt oder auch das kostenlose Parken an den Samstagen in der Vorweihnachtszeit. Gleichzeitig habe die Stadt Günzburg die Cityinitiative seit ihrer Gründung mit 670.000 Euro unterstützt. Der Vorsitzende der Cityinitiative Stefan Fross betonte, dass nur mit der finanziellen Unterstützung der Stadt die Umsetzung der Aktionen und Projekte möglich sei: „Um auch weiterhin zur Stärkung der Günzburger Innenstadt beizutragen, müssen wir Solidarität füreinander zeigen. Nur gemeinsam können die schwierigen wirtschaftlichen Zeiten bewältigt werden. Jedes einzelne Mitglied, ob aktiv oder passiv, trägt dazu bei, auch in Zukunft einen funktionierenden Verein zum Wohle aller aufrecht zu halten.“ Seit November 2023 wird die hauptamtliche Citymanagerin von Angela Baur von der gleichnamigen Marketingagentur in Günzburg vertreten. Sie berichtete über die organisierten Aktionen und Veranstaltungen im Jahreskreislauf. Als besonders erfolgreich hob Baur die Sternenacht hervor, die am 25. Oktober stattgefunden hat, dieses Mal in Kombination mit der 2. Günzburger Kulturnacht.

Ein weiterer Höhepunkt ist laut der Cityinitiative der Kinder- und Familientag. Bereits zum dritten Mal verwandelte sich die Günzburger Innenstadt im Juli in ein großes Kinder- und Familienland. Kleine und große Besucher strömten in die Altstadt und nahmen an den zahlreichen Bastel- und Mitmachaktionen teil. Eine neue Aktion ist etwa @catch_cash_guenzburg, die auf Instagram und TikTok gespielt wird. (AZ)