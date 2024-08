Zum Schwabentag kommt ein Sommer-Shopping-Abend

Am ersten Septemberwochenende ist in Günzburg eine ganze Menge los. Gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben richtet die Stadt Günzburg wie berichtet am Samstag, 7. September, ab 12 Uhr den Schwabentag aus. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Familienprogramm in der Günzburger Innenstadt. Parallel dazu bieten teilnehmende Günzburger Geschäfte den Besuchern die Gelegenheit, an diesem Tag bis 20 Uhr in der Günzburger Innenstadt zu bummeln und zu shoppen.

Als Rahmenprogramm hat die Cityinitiative Günzburg drei Live-Acts organisiert, die auf dem Günzburger Marktplatz auftreten. Die Besucher können sich in der Zeit von 17 bis 20.30 Uhr auf den Künstler Max Menshard, die Kapelle LKF Light und die Schuhplattler Riedhausen freuen, die abwechselnd an den Standorten Ecke Wättegässchen/Marktplatz, Marktplatz Brunnen und Stadttor/Mode Nusser, auftreten.

Diese Künstler sind in Günzburg mit dabei

Unter dem Künstlernamen "Max Menshard" tritt der Musiker Maximilian Manßhardt auf, der eigentlich Frontsänger der Band Single Malt und Bandmitglied der Jazz Spätzla ist. Solo ist er mit seiner Gitarre zu hören. Von bekannten Klassikern über Hits von heute bis hin zu selbst komponierten Stücken ist alles dabei.

Die Kapelle LKF light hat sich als Fahlheimer Faschingskapelle gegründet, wobei von Anfang an nicht nur Musikerinnen und Musiker des Musikverein Fahlheims dort mitspielen, sondern auch aus befreundeten Kapellen/Jugendkapellen der näheren Umgebung. Mittlerweile spielt die Kapelle sämtliche Genres mit ihren Blasmusikinstrumenten - von Andreas Gabalier bis Macklemore.

Die Schuhplattler Riedhausen werden, gemeinsam mit ihrem eigenen Musiker, einige Plattler aufführen. Gegründet im Jahr 2022 sprach sich schnell herum, dass bei der Feuerwehr Riedhausen geplattelt wird und es folgten die ersten Auftritte. Ob Geburtstag, Fasching oder Maibaumfest - die Plattler der Feuerwehr Riedhausen sind mit viel Herzblut dabei und mittlerweile bereits über die Landesgrenze hinaus bekannt. Dafür sorgte auch ein Auftritt auf dem Münchner Oktoberfest 2023. (AZ)