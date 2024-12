Wer weiß, was ein „Schnaier“, das „Haile“ oder die „Gaukel“ ist?

Das Museum Gundremmingen hat in der Vergangenheit teilweise schon mit etwas ungewöhnlichen Exponaten überrascht. Bei einer Ausstellung vor einigen Jahren ging es um alte und neue Ansichten von Gundremminger Anwesen und Straßen. Die aber fanden sich nicht an den Wänden oder an Schautafeln, sondern an unzähligen von der Decke hängenden Würfeln. Einige Jahre vorher – das Thema damals war Gundremminger Vereinsgeschichte und damit auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr – hatten die Mitglieder des Heimatvereins Gundremmingen kurzerhand eine Feuerwehrspritze, Baujahr „sehr alt“, in das Museum gestellt. Jetzt ist es ein Gummiwagen, exakt 70 Jahre alt, und diesen in das Museum zu verfrachten, soll gar nicht so einfach gewesen sein.

