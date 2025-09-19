Icon Menü
Haldenwang: Gemeinderäte treten zurück - Neue Nachfolger und wichtige Entscheidungen

Haldenwang

Nach dem Rücktritt von drei Gemeinderäten in Haldenwang: Das sind die Nachfolger

In kurzer Zeit traten drei Mitglieder zurück. Jetzt wurden ihre Nachfolger vereidigt. Welche Ämter sie übernehmen und welche Schlüsse der Gemeinderat aus den Rücktritten zieht.
Von Peter Wieser
    • |
    • |
    • |
    Nach den Rücktritten von drei Mitgliedern des Haldenwanger Gemeinderats wurden deren Nachfolger vereidigt. Das sind (von links): Christian Baumeister, Kathrin Wiederhut und Bernhard Brendle.
    Nach den Rücktritten von drei Mitgliedern des Haldenwanger Gemeinderats wurden deren Nachfolger vereidigt. Das sind (von links): Christian Baumeister, Kathrin Wiederhut und Bernhard Brendle. Foto: Peter Wieser

    Innerhalb kurzer Zeit sind zuletzt drei Mitglieder des Haldenwanger Gemeinderats zurückgetreten: Ute Kanzler, Markus Heinrich und Dieter Reitenauer. In der jüngsten Sitzung galt es deshalb zunächst, deren schriftlichen Anträgen zuzustimmen sowie den Amtsverlust festzustellen. Im Anschluss vereidigte Bürgermeisterin Doris Egger die Nachfolger der drei zurückgetretenen Räte. Sie werden die Ämter ihrer Vorgänger übernehmen.

