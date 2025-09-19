Nach dem Rücktritt von drei Gemeinderäten in Haldenwang: Das sind die Nachfolger

Innerhalb kurzer Zeit sind zuletzt drei Mitglieder des Haldenwanger Gemeinderats zurückgetreten: Ute Kanzler, Markus Heinrich und Dieter Reitenauer. In der jüngsten Sitzung galt es deshalb zunächst, deren schriftlichen Anträgen zuzustimmen sowie den Amtsverlust festzustellen. Im Anschluss vereidigte Bürgermeisterin Doris Egger die Nachfolger der drei zurückgetretenen Räte. Sie werden die Ämter ihrer Vorgänger übernehmen.
Haldenwang
