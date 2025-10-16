Halloween im Peppa Pig Park: Das erwartet die Besucherinnen und Besucher in Günzburg

Im Legoland Günzburg laufen die Halloween-Feierlichkeiten schon seit Anfang Oktober auf vollen Touren. Zum ersten Mal wird nun auch im Peppa Pig Park Günzburg Halloween gefeiert. Serienheldin Peppa Wutz lädt vom 18. Oktober bis 9. November zu „Peppas Halloween-Party“ in den Freizeitpark ein. Zwischen Kinder-Disco und Fotomomenten mit Peppa und Schorsch wartet als Höhepunkt die Weltpremiere der neuen Bühnenshow „Peppa Wutz geht auf Geisterjagd“ – die erste und einzige Halloween-Live-Show mit Peppa Wutz weltweit. Die Show wurde exklusiv für den Günzburger Freizeitpark entwickelt und wird dort weltweit zum ersten Mal öffentlich aufgeführt.

Rund um die neue Show erwartet Familien ein umfangreiches Halloween-Programm. Viermal täglich wird das Park-Kino zur Kinder-Disco, wobei Verkleidungen ausdrücklich erwünscht sind. Nach dem Tanzen können dann Familienfotos bei der Kartoffelbühne mit Peppa und Schorsch in ihren neuen Halloween-Kostümen gemacht werden.

Für kleine Ruhepausen zwischendurch laufen im Park-Kino Peppa Wutz Halloween-Folgen auf der großen Leinwand. In kurzen Filmepisoden erleben die Kinder Peppa und ihre Freunde bei herbstlichen Abenteuern. Außerdem wartet ein limitierter „Happy Halloween“-Sticker auf jedes Kind, das den Freizeitpark besucht. (AZ)