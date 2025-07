Hausärztemangel: Es besteht dringender Handlungsbedarf

Egal, ob die eigene Hausärztin in Rente geht oder man nach einem Umzug eine neue Praxis sucht: Einen Termin als Neupatientin in einer wohnortnahen Hausarztpraxis zu ergattern, grenzt mittlerweile an ein Wunder. In dieser Situation befinden sich nun hunderte Patientinnen und Patienten in Burgau, die teilweise über Jahrzehnte bei ihrem gewohnten Mediziner vorstellig wurden. Viele müssen dann auf Ärzte ausweichen, die weit über die Landkreisgrenze hinaus niedergelassen sind. Für einen jungen Menschen mag das noch machbar sein, für weniger mobile Senioren, die häufig auf verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen sind, ist das eine Zumutung.

Bis 2035 könnten 11.000 Hausarztsitze in ganz Deutschland unbesetzt sein

Bereits im Jahr 2021 warnte die Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Internisten Dr. Christine Neumann-Grutzeck im Deutschen Ärzteblatt, dass angesichts der Altersstruktur und Herausforderungen bei der Nachwuchsgewinnung bis 2035 etwa 11.000 Hausarztsitze unbesetzt sein könnten. Im ländlichen Raum ist diese Entwicklung schon zu sehen. Und wer hilft im Krankheitsfall, wenn man keinen Hausarzt hat? Da bleibt dann nur noch der ärztliche Bereitschaftsdienst oder im schlimmsten Fall die Notaufnahme.

Wir steuern sehenden Auges in eine medizinische Unterversorgung im ganzen Land. Die größten Bemühungen einzelner Ärzte oder Städte sind hierbei nur der Tropfen auf den heißen Stein. Auch die Stadt Burgau und Hausarzt Marius Garncarek haben versucht, eine Nachfolge für die Praxis zu finden. Es braucht grundlegende Reformen, die aus der Bundespolitik kommen müssen. Es müssen Anreize geschaffen werden, die gut ausgebildete Mediziner auf das Land ziehen. Dass der Landkreis Günzburg ein Medizin-Stipendium vergibt, ist eine gute Sache – jedoch kam die Maßnahme zu spät. Bis die ersten ausgebildeten Ärzte in der Region ankommen, dauert es noch Jahre. Doch der Bedarf ist jetzt schon hoch.