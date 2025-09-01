Auf Heuschrecken-Jagd im Leipheimer Moos

Mit Bedacht setzt Geoökologe Heiko Hinneberg einen Fuß vor den anderen, als er an einem sonnigen Vormittag durch eine Wiese im Naturschutzgebiet Leipheimer Moos schreitet. Den Blick auf den Boden gerichtet, geht der 30-Jährige mit gespitzten Ohren über den dicht bewachsenen Boden. Es surrt und brummt zwischen den Gräsern und Pflanzen, die das Naturschutzgebiet übersähen. Das, was zu hören ist, sind viele verschiedene Heuschrecken. Der Mitarbeiter der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg kennt sich mit den Insekten bestens aus und unterstützt die Arge Donaumoos bei ihrer Kartierung.

Celine Theiss

89340 Leipheim

Kartierung