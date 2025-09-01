Icon Menü
Heuschrecken-Kartierung im Leipheimer Moos: Artenvielfalt entdecken und schützen

Leipheim

Auf Heuschrecken-Jagd im Leipheimer Moos

Im Naturschutzgebiet ist eine Fülle an Lebewesen zu finden. Bei Kartierungen werden nun Arten erfasst. Mit den Heuschrecken kennt sich Heiko Hinneberg bestens aus.
Von Celine Theiss
    • |
    • |
    • |
    Im Leipheimer Moos sind 25 Heuschrecken-Arten zu finden – darunter auch die Sumpfschrecke.
    Im Leipheimer Moos sind 25 Heuschrecken-Arten zu finden – darunter auch die Sumpfschrecke. Foto: Celine Theiss

    Mit Bedacht setzt Geoökologe Heiko Hinneberg einen Fuß vor den anderen, als er an einem sonnigen Vormittag durch eine Wiese im Naturschutzgebiet Leipheimer Moos schreitet. Den Blick auf den Boden gerichtet, geht der 30-Jährige mit gespitzten Ohren über den dicht bewachsenen Boden. Es surrt und brummt zwischen den Gräsern und Pflanzen, die das Naturschutzgebiet übersähen. Das, was zu hören ist, sind viele verschiedene Heuschrecken. Der Mitarbeiter der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg kennt sich mit den Insekten bestens aus und unterstützt die Arge Donaumoos bei ihrer Kartierung.

