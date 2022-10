Ichenhausen

Der "ewige Frieden" liegt auf den Schlachtfeldern der Ukraine begraben

Plus Im Gespräch mit dem Publizisten Raffael Seligmann analysiert der frühere Finanzminister Theo Waigel in Ichenhausen die Lage in der Ukraine und trägt konkrete Vorschläge für den Westen vor.

Von Till Hofmann

Ein Alterswerk des Philosophen Immanuel Kant ist sein Entwurf "Zum ewigen Frieden", der eine Politik beschreibt, die bereit ist, sich dem Recht unterzuordnen. Dadurch könne der Frieden unter den Menschen ermöglicht werden – so die Überlegung. "1990 haben viele gedacht, der ewige Friede sei ausgebrochen", spielte der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel am Freitagabend bei den "Ichenhauser Synagogengesprächen" auf Kants Schrift und die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten vor inzwischen 32 Jahren an.

