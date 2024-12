Diese Ichenhauser sind „herausragende Beispiele für bürgerschaftliches Engagement“

Für die eine war die Auszeichnung ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, für den anderen ein vorgezogenes und für alle fünf eine große Ehre. Seit 2016 verleiht die Stadt Ichenhausen Ehrenurkunden für bürgerschaftliches Engagement, heuer gleich an fünf Personen, da unter den Geehrten zwei Ehepaare sind. Bürgermeister Robert Strobel hob bei der Feierstunde im Rathaus hervor, dass sich die Ausgezeichneten in „außergewöhnlicher Weise für das Gemeinwohl unserer Stadt und der Gemeinschaft eingesetzt haben. Ihre Taten sind die Grundlage dafür, dass Ichenhausen ein Ort des Zusammenhalts, der Solidarität und des Mitgefühls bleibt.“ Den Geehrten war wichtig, dass sie diese Auszeichnung stellvertretend entgegennehmen für alle Menschen, die sich in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen einsetzen.

