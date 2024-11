Erweiterung der Fachklinik: Anlieger äußern Unmut zu den Plänen

Die Fachklinik will sich vergrößern. Damit jedoch unter anderem an der Brandfeldstraße Wohnungen für Beschäftigte und Schulungsräume gebaut werden können, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans nötig. Zuletzt waren die Pläne öffentlich im Rathaus ausgelegen, Behörden und auch Bürger konnten dazu Stellung nehmen. Vor allem letztere beteiligten sich stark, ihre teils seitenlangen Einwände waren Thema in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. In einem Punkt sind sich alle Kritiker einig: In ihren Augen sind zu wenig Stellplätze eingeplant. So mancher spricht von „grobem Planungsversagen“. Eine Tiefgarage sei unumgänglich. Wie die Stadt auf die Vorwürfe reagiert.

