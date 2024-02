Ichenhausen

vor 18 Min.

Die Fachklinik Ichenhausen kann sich vergrößern

Plus Die Stadt Ichenhausen hat der Fachklinik Flächen zu Erweiterung verkauft. Ein neuer Bebauungsplan ist erforderlich. Was an der Brandfeldstraße geplant ist.

Von Heike Schreiber

Ichenhausens Dritter Bürgermeister Hubert Schuler sprach von einem "guten Tag für Ichenhausen". Dass die Fachklinik sich weiter vergrößern will, wertete Schuler als äußerst positives Zeichen und "Bekenntnis in den Standort". Damit die Klinik unter anderem an der Brandfeldstraße Wohnungen für Beschäftigte zur Verfügung stellen kann, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans nötig. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses stimmte das Gremium geschlossen dafür.

Der Grundstein für eine Vergrößerung der Klinik wurde schon im vergangenen Jahr im Sommer gelegt. Da beschloss der Stadtrat, einen Teilbereich von etwa 8500 Quadratmetern der im Flächennutzungsplan als "Sondergebiet Krankenhaus" ausgewiesenen Fläche östlich der Fachklinik an das Unternehmen zu veräußern. Derzeit wird das Gebiet als Ackerland genutzt. Die Stadt hat diese Flächen laut Bürgermeister Robert Strobel teilweise schon vor Jahrzehnten, teilweise erst vor wenigen Jahren erworben, um der Fachklinik bauliche Erweiterungen zu ermöglichen. Für die andere Hälfte habe die Klinik keinen Bedarf, so dass die Stadt diese Hälfte bauplanungsrechtlich für Wohngebäude ausweisen werde. Um nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung zu schaffen sowie die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Stadt Ichenhausen zu sichern, war die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Der soll die Bezeichnung "Erweiterung Fachklink Ichenhausen Brandfeldstraße" erhalten.

