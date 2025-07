Fachklinik zählt wieder zu familienfreundlichsten Firmen Bayerns

Die 20 familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns sind jetzt im Rahmen des Wettbewerbs „Erfolgreich.Familienfreundlich“ von Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ausgezeichnet worden. Unter den auserwählten Firmen stammen vier aus Schwaben, dazu gehört nach 2023 erneut die Fachklinik Ichenhausen.

Vor zwei Jahren hatte die Fachklinik einen Sonderpreis erhalte für besondere Anstrengungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter den damals noch andauernden Herausforderungen der Corona-Pandemie gerade für medizinische Einrichtungen. Heuer ist die Einrichtung unter den Hauptpreisträgern. Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf betonte bei der Übergabe: „Unsere Preisträgerinnen und Preisträger sind Leuchttürme der bayerischen Familienfreundlichkeit und Wirtschaft. Sie zeigen eindrucksvoll, dass Familienfreundlichkeit gelebt wird. Dabei ist es nicht entscheidend, aus welcher Branche ein Unternehmen kommt oder wie groß es ist. Es kommt darauf an, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Das macht die Unternehmen fit für die Zukunft und ist ein echter Wettbewerbsfaktor im Kampf um die besten Köpfe.“ Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fügte hinzu: „Familienfreundlichkeit ist die Visitenkarte für die Zukunft, die sich mehrfach auszahlt. Viele Menschen wünschen sich eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unsere Preisträger zeigen eindrucksvoll: Ob Start-up, Mittelstand oder Großkonzern – wer familienfreundlich handelt, hat im Wettbewerb um Fachkräfte die besseren Karten.“

Die Fachklinik Ichenhausen antworte mit einem breiten Portfolio an Unterstützungsangeboten auf die großen Herausforderungen im Gesundheitsbereich, heißt es in der Laudatio. So sorge beispielsweise ein fest installierter Springerpool ohne feste Schichtzuweisung für das Abdecken von Randzeiten und Langzeitausfällen. Die Klinik-Leitung gehe außerdem mit der offensiven Personalpolitik einen mutigen Schritt und habe den Fokus in der belastenden Branche klar auf die 604 Mitarbeitenden und deren Familien gelegt. (AZ)