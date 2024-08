Ichenhausen nimmt Abschied von Diakon Hopfenzitz

Die Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen verabschiedet sich mit einem Requiem von ihrem langjährigen Diakon Sebastian Hopfenzitz. Wie berichtet, war dieser am 31. Juli gestorben, die Trauerfeier mit Beisetzung fand in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Maihingen statt, der Heimat von Sebastian Hopfenzitz. Nun feiert die Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen am Donnerstag, 22. August, um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche Ichenhausen ein Requiem für den langjährigen Diakon. Sebastian Hopfenzitz wurde 1978 im Bistum Speyer zum Ständigen Diakon geweiht. Nach seinem Wechsel in sein Heimatbistum Augsburg wirkte er bis zu seinem Ruhestand in der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen. (AZ)

