Im neuen Schulamt weht der Geist von Hans Maier

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Noch vor anderthalb Jahren residierte das Staatliche Schulamt im Landkreis Günzburg in den Räumen des Krumbacher Kreishauses, Seite an Seite mit der Kfz-Zulassungsstelle und auf engstem Raum. Inzwischen sind Schulamts-Chef Thomas Schulze und sein Team ins Ichenhauser Schlossareal umgezogen und haben neue Räume genau dort, wo einst Kultusminister Hans Maier mit seiner Familie gewohnt hat. War bis Ostern 2023 also von „Artgerechter Haltung“ keine Rede gewesen, wie es Robert Kaifer, stellvertretender Leiter des Schulamtes, humorvoll formulierte, ist die Behörde da angekommen, wo in Sachen Schule das Herz des Landkreises schlägt. Im Festsaal des Bayerischen Schulmuseums Ichenhausen wurde nun die Einweihung gefeiert.

