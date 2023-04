Ichenhausen

Das Staatliche Schulamt ist ab sofort in Ichenhausen

Plus Die Behörde ist von Krumbach nach Ichenhausen gewechselt. Warum sich der Umzug hingezogen hat und was sich die Mitarbeitenden und der Bürgermeister erhoffen.

Draußen ist es ziemlich duster, dunkle Regenwolken hängen am Himmel über Ichenhausen. Im neuen Büro von Schulamtsdirektor Thomas Schulze scheint erstaunlicherweise trotzdem die Sonne. Eine überdimensionale Lampe über seinem höhenverstellbaren Schreibtisch mit den zwei Bildschirmen macht es möglich, sie simuliert helles Tageslicht. Schulze ist "sehr, sehr glücklich", dass er und seine Kollegen ab sofort unter hochmodernen Bedingungen und in großzügigen Räumen arbeiten dürfen. In den Osterferien ist das gesamte Schulamtsteam von Krumbach in den Mittelbau des Bayerischen Schulmuseums umgezogen – mit mehrmonatiger Verspätung. Eigentlich hätte der Umzug längst über die Bühne gehen sollen. "Aber es waren einige Hürden, die wir umgehen mussten", erklärt Schulrat Robert Kaifer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dass hier erst kürzlich ein Umzug einer Behörde stattgefunden hat, davon ist am ersten Schultag nach den Ferien so gut wie nichts mehr zu sehen. Läge da nicht im Gang ein Stapel zusammengefalteter Umzugskartons, könnte man fast meinen, die Mitarbeitenden des Schulamts sind hier schon lange heimisch. Alles steht akkurat an seinem Platz, Tische, Stühle und Zimmerpflanzen, Bilder hängen an der Wand und Hunderte von Akten sind feinsäuberlich in Schränke einsortiert. Und das Beste, findet Robert Kaifer: Die Telefonanlage und das Internet laufen reibungslos. Auf letzteres musste das Schulamt monatelang warten. Das Umverfrachten von Ordnern, Bildschirmen und Telefonen sei dagegen eine Kleinigkeit gewesen, "das haben wir an einem Tag gewuppt", sagt Robert Kaifer. Die komplette Einrichtung blieb in Krumbach, in Ichenhausen wartete bereits neues Mobiliar.

