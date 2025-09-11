Kameraden der Patenkompanie kommen mehrfach nach Ichenhausen

Seit 2023 ist Ichenhausen mit der Bundeswehr verbunden, genauer gesagt mit dem Ausbildungs-/Simulationszentrum des Sanitätsregiments 3 „Alb-Donau“ in Dornstadt bei Ulm. Die Patenschaftsurkunde war vor gut zwei Jahren feierlich auf dem Stadtfest unterzeichnet worden. Seitdem ist diese Patenschaft, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, ein wertvoller Bestandteil des städtischen Lebens. Um diese besondere Verbindung auch im zweiten Halbjahr 2025 mit gemeinsamen Aktivitäten zu füllen, wurde bei einem Treffen ein Programm ausgearbeitet.

Sportlicher Wettstreit und Kameradschaft: Die Kameraden der Patenkompanie stellten ihre Treffsicherheit bereits beim Tontaubenschießen im Juli unter Beweis. Jetzt wird erneut eine Mannschaft der Kompanie am traditionellen Vergleichsschießen der Veteranenvereine der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen am Samstag, 25. Oktober, teilnehmen. Diese Veranstaltungen fördern den Austausch und stärken den Zusammenhalt zwischen aktiven Soldaten und Veteranen.

Patenkompanie wird am Volkstrauertag Ehrenwachen übernehmen

Ehrenvolles Gedenken am Volkstrauertag: Eine besonders wichtige und würdevolle Aufgabe übernimmt die Patenkompanie traditionell am Volkstrauertag im November. Die Soldatinnen und Soldaten werden am Sonntag, 16. November, die Ehrenwachen an den Mahnmalen in der Kernstadt sowie in allen Stadtteilen stellen. Ihre Präsenz sei ein starkes und sichtbares Zeichen des gemeinsamen Gedenkens und der Solidarität, heißt es in der Pressemitteilung.

Geselligkeit und Begegnung auf dem Weihnachtsmarkt: Auch zum Jahresausklang wird die Patenschaft für alle Bürgerinnen und Bürger erlebbar. Die Kompanie bereichert den Ichenhauser Kolping-Weihnachtsmarkt am 13. und 14. Dezember wieder mit einem Essensstand. Dies schaffe eine gute Gelegenheit für persönliche Gespräche und stärke die freundschaftlichen Bande. (AZ)