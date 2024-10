Versuchter Totschlag des Bruders: Warum ein Richter auf dem Zeugenstuhl sitzt

Die Plätze gegenüber und links von ihm kennt Johann-Peter Dischinger eigentlich besser, dort, wo Staatsanwalt und Richter sitzen. Auf dem Zeugenstuhl nimmt der Richter und Direktor des Günzburger Amtsgerichts eigentlich nie Platz, wenn er einen Gerichtssaal betritt. Doch am Dienstag war es so weit. Als Zeuge im Prozess um den versuchten Totschlag Ende vergangenen Jahres in einem Wohnhaus in Ichenhausen hat Dischinger vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Memmingen ausgesagt.

