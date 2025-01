Haus in Flammen: Junge Familie steht vor den Trümmern ihrer Existenz

Es ist ein Drama, das sich am Dienstag im Ichenhauser Stadtteil Oxenbronn abspielt: Ein Einfamilienhaus steht am späten Nachmittag in Flammen, eine Mutter mit ihren drei Kindern kann sich noch in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte bekommen vor Ort schnell mit, dass das brennende Haus einem ihrer eigenen Leute gehört: Kilian Angstmann, dem stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Oxenbronn. Er selbst ist jedoch beruflich hunderte Kilometer von der Heimat entfernt, reist noch am Abend zurück und steht am Ende vor einem zerstörten Haus. „Von einer Minute auf die andere ist unsere ganze Existenz vernichtet“, sagt der 29-Jährige am Tag nach dem Brand. Er sei fassungslos, aber gleichzeitig unglaublich dankbar für die Hilfe der Feuerwehr und der Nachbarschaft: „Alle helfen und unterstützen.“

