Ichenhausen

Nach Jahrhunderthochwasser: Stadtbad in Ichenhausen öffnet wieder am 28. Juni

Das Stadtbad in Ichenhausen soll nach dem Jahrhunderthochwasser wieder am 28. Juni für Gäste öffnen.

Plus Fast vier Wochen war das Freibad an der Günz in Ichenhausen nach der Überflutung geschlossen. Erstmals stand auch im Gebäudeinneren das Wasser.

Von Heike Schreiber

Das Jahrhunderthochwasser, das Anfang Juni den Landkreis Günzburg geflutet hat, hat auch das Ichenhauser Stadtbad mit voller Wucht erwischt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Stadtbads ist auch das Gebäude mit dem Freibadstüble unter Wasser gestanden, teilte Bürgermeister Robert Strobel mit. Derzeit laufen noch die letzten Aufräumarbeiten. Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Einrichtung am Freitag, 28. Juni, wieder eröffnen.

Am ersten Juni-Wochenende stiegen die Pegel der Günz dramatisch an und überschwemmten das Stadtbad mit seinem direkten Flusszugang. Selbst im Gebäude, das bisher von sämtlichen Hochwassern verschont geblieben war, stand Strobel zufolge ein halber Meter Wasser. Das neue Planschbecken, das erst im vergangenen Jahr eingeweiht worden ist, verschwand ebenfalls in den Fluten. Immerhin wurde das Nichtschwimmerbecken, das erhöht liegt, nicht überspült. "Da haben wir großes Glück gehabt", sagte der Bürgermeister.

