28.02.2023

Pizzeria La Fontana: Verpächter hat schlechte Karten mit Umbauplänen

Plus Der Verpächter der Pizzeria La Fontana möchte die Restaurant-Räume künftig neu nutzen. Die Stadt Ichenhausen kann sich mit seinem Vorhaben gar nicht anfreunden.

Seit Mitte Dezember ist die Pizzeria La Fontana in der Marktstraße in Ichenhausen geschlossen. Ob hier jemals wieder Gäste ein- und ausgehen können, steht in den Sternen. Geht es nach dem Verpächter, wird das Restaurant seine Türen nie wieder öffnen, denn Georg Abt möchte die Räume zu drei Ferienwohnungen umbauen. Bürgermeister Robert Strobel hatte versucht, den Antragsteller in persönlichen Gesprächen umzustimmen, "die Gespräche haben aber leider kein Ergebnis gebracht", teilte der Rathauschef jetzt auf Anfrage mit.

