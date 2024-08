Wie lange gilt das Badeverbot in der Günz noch?

Badefans und Schwimmer hatten es dieses Jahr im Kreis Günzburg nicht leicht. Während das Gartenhallenbad in Leipheim immer noch auf seine Eröffnung nach der Sanierung hinarbeitet, das Krumbacher Hallenbad (noch) geschlossen ist, mussten die Freibäder nach dem verheerenden Hochwasser vom Juni erst einmal wieder flott gemacht werden, in Günzburg dauerte das sogar bis Anfang August. Inzwischen haben die Freibäder wieder offen, auch in den EU-Badeseen im Landkreis ist Schwimmen möglich. Nur an der Günz gilt im Landkreis Günzburg noch immer Badeverbot - was besonders diejenigen ärgert, die gerne die Badestelle beim Ichenhauser Freibad genutzt haben. Während Plantsch- und das Nichtschwimmerbecken längst wieder genutzt werden dürfen, gilt für das Flussbad ein Verbot. Wie lange eigentlich noch?

Rebekka Jakob