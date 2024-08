Das Waldbad Günzburg öffnet heute Mittag endlich wieder

Die Erleichterung ist Stadtwerke-Chef Lothar Böck deutlich anzuhören: „Ich bin so froh, dass es endlich klappt“, sagt er am Telefon, als er unserer Redaktion die gute Nachricht des Tages mitteilt: Das Waldbad Günzburg ist ab Dienstagmittag wieder offen. Der Stadtwerke-Vorstand hat mindestens genauso wie alle Badefreunde in der Region diesem Tag entgegengefiebert, zumal angesichts der hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage. Dabei war bis vor wenigen Wochen noch gar nicht sicher, ob es dieses Jahr überhaupt eine Badesaison geben wird.

Umso größer ist die Freude jetzt, dass ab Dienstagmittag wieder im Nichtschwimmerbecken geplanscht und gerutscht, im Schwimmerbecken geschwommen und vom Sprungturm gehüpft werden kann. „Ab 6. August, 12 Uhr, haben wir wieder geöffnet. Unser Personal stand parat und konnte die Wiedereröffnung kaum erwarten“, sagt Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck.

Hochwasser in Günzburg verzögerte die Eröffnung des Waldbads

Das Hochwasser Anfang Juni hatte das Günzburger Waldbad arg in Mitleidenschaft gezogen. Und die Nachwirkungen dauerten noch länger an als vermutet. Noch Mitte Juli sei nicht abzuschätzen gewesen, wann oder ob das Waldbad in dieser Saison überhaupt noch einmal öffnen kann, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das hing ausschließlich mit dem hohen Grundwasserspiegel zusammen. „Wir hatten unvorstellbare unterirdische Wassermengen. Niemand konnte vorhersagen, wie schnell oder langsam das Wasser wieder sinkt“, erklärt Lothar Böck. Denn so lange der Grundwasserspiegel zu hoch war und die Wassermassen gegen Teile der Schwimmbecken drückten, so lange mussten die Becken mit Wasser gefüllt bleiben. Die Gefahr, dass sich das Becken an dieser Stelle sonst heben und stark beschädigt werden könnte, war zu groß.

Das Waldbad in Günzburg öffnet wieder am 6. August, 12 Uhr. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Schwimmmeister Günter Münzing und StadtwerkeVorstand Lothar Böck freuen sich auf noch viele Badegäste. Foto: Julian Mandl/Stadtwerke Günzburg

In den vergangenen eineinhalb Wochen sank das Grundwasser erfreulicherweise immer weiter und so konnte auch das Wasser aus dem letzten betroffenen Schwimmbeckenbereich direkt vor dem Sprungturm abgelassen werden. Alle Becken sind nun komplett gereinigt und auch die Technik ist voll funktionsfähig, melden die Stadtwerke. Die Betriebsgebäude, Wege und Liegeflächen sind schon seit Längerem vom Schlamm befreit und gesäubert. Die Becken wurden mit frischem Wasser gefüllt, gechlort und frisch beprobt. Am Dienstagvormittag erhielten die Stadtwerke die letzten Testergebnisse - und die waren sehr erfreulich.

Das Waldbad in Günzburg hat endlich wieder geöffnet

Nachdem diese Untersuchungen positiv abgelaufen sind, steht der Wiedereröffnung nichts mehr im Weg. Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck ist stolz auf seine Mitarbeiter, die in den vergangenen Wochen auf die aktuellen Veränderungen schnell reagiert und alle Vorbereitungen für die Wiederaufnahme das Betriebs frühestmöglich getroffen haben. „Wir alle freuen uns nun auf viele Badegäste, hoffentlich noch viele wunderschöne Sommertage und natürlich vergnügliche Stunden in unserem herrlichen Waldbad“, sind sich Oberbürgermeister Jauernig und Lothar Böck einig.

Böck weist darauf hin, dass durch die laufenden Bauarbeiten der Zugang zum Waldbad in diesem Jahr neu geregelt ist. Die Besucher betreten das Bad über den Personaleingang unmittelbar vor den Wohnmobilstellplätzen. Die Fahrradabstellplätze wurden in das direkte Umfeld des provisorischen Zugangs verlegt. Alles andere bleibt beim Alten: Abkühlung und Spaß sind im Waldbad Günzburg garantiert.

Das müssen Saisonkarten-Inhaber in Günzburg wissen

Wer sich seine Saisonkarte anteilig rückerstatten lassen möchte, da die Badesaison rechnerisch zur Hälfte vorüber ist, kann dies direkt an der Kasse des Waldbads anmelden. Die Stadtwerke freuen sich jedoch, wenn Badegäste darauf verzichten und den Wert als Spende an die schwer von der Hochwasser-Katastrophe betroffene Freizeiteinrichtung sehen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich, dass das Waldbad, als der Günzburger Treffpunkt im Sommer, doch noch in dieser Saison zur Verfügung steht: „Nach den Bildern der Flut Anfang Juni hätte niemand mit der Eröffnung in diesem Jahr gerechnet. Umso glücklicher sind wir, dass wir die Becken und die wunderschöne Parkanlage unseren Bürgern in den Sommerferien zur Verfügung stellen können (AZ, rjk)