Hundwelpen auf A8 bei Leipheim gefunden: Jetzt schaltet sich Peta ein

Vor wenigen Wochen hat das Hauptzollamt Augsburg auf der A8 bei Leipheim wieder einmal einen illegalen Welpentransport gestoppt. Bei der Kontrolle eines Sprinters fanden die Beamten sechs Hundewelpen – eingesperrt in zu kleinen Katzentransportboxen und von Zecken befallen. Jetzt hat sich Peta eingeschaltet: Die Tierschutzorganisation warnt in einer Pressemitteilung vor kriminellen Händlern im Internet und fordert die Bundesregierung auf, den Onlinehandel mit Lebewesen zu verbieten.

In der Mitteilung betont die Organisation die Dringlichkeit, gegen den Handel von Welpen vorzugehen. „Die Welpen wurden teils viel zu früh von ihrer Mutter getrennt, was lebensbedrohlich ist. Der illegale Welpenhandel läuft ungebremst weiter, Händler machen auf Kosten hilfloser Tierkinder Profit“, so Jana Hoger, Fachreferentin für Tierische Mitbewohner bei PETA. Allein auf den größten Internetplattformen würden derzeit etwa 20.000 Welpen zum Verkauf angeboten – viele davon, wie auch im aktuellen Fall, illegal importiert. „Der Handel mit Welpen ist mittlerweile ein Multi-Millionen-Geschäft. Das EU-Parlament schätzt, dass pro Jahr über 500.000 Welpen innerhalb der EU gehandelt werden.“

Illegale Welpen in Leipheim: Peta alarmiert über kriminellen Onlinehandel und Tierschutzverletzungen

Im Fall einer Hundezucht aus dem Landkreis Günzburg wurde in der Vergangenheit ermittelt: 2021 beschlagnahmten Polizei und Veterinäramt 21 Hunde aus einer Bibertaler Wohnung. Im Mai dieses Jahres berichteten Anwohner von erneuten Missständen. Vor einigen Jahren sei vor allem der Platzmangel das Problem gewesen, wie das Veterinäramt unserer Redaktion mitteilte. Die Tiere seien aber allesamt in einem Zustand gewesen, der „tierschutzrechtlich nicht zu beanstanden war“ – deswegen habe die Frau sie wieder zurückbekommen, ihr seien Auflagen erteilt worden. Inserate auf der Verkaufsplattform Quoka deuteten heuer erneut darauf hin, dass die Zucht aktiv fortgeführt wird.

Auch der internationale Handel mit Hunden ist für Züchter weiterhin lukrativ: Laut Peta verlangen Händler für die Welpen häufig mehrere tausend Euro. Nach der Kontaktaufnahme über Onlineportale würden die Tiere, die oft aus „Welpenfarmen“ in Osteuropa kommen, häufig mit gefälschten Heimtierausweisen an ihre neuen Halter verkauft. Die Hundemütter auf den „Welpenfarmen“ harren laut Peta tagtäglich, teils ohne Tageslicht, in engen Käfigen in ihren eigenen Fäkalien aus. Viele von ihnen leiden an schmerzhaften Hautkrankheiten. „Die Mütter werden in ihrem kurzen Leben in dieser Branche nur einen Zweck missbraucht: dauerhaft Welpen zu gebären. Sind sie für die Züchter nicht mehr „produktiv“ genug oder zu alt, werden sie in der Regel getötet oder ausgesetzt. Ihre im Internet angebotenen Kinder sind oftmals schwer krank, verwurmt, ohne Impfschutz und voller Parasiten“, heißt es in der Mitteilung der Organisation weiter.

Hauptzollamt Augsburg stoppt Welpentransport in Leipheim

Der Fahrer des gestoppten Sprinters gab an, mit den jungen Tieren von Moldau auf dem Weg nach Belgien gewesen zu sein, um sie an seine Familie und Nachbarn zu übergeben. Die nötigen Einreisedokumente und Impfungen fehlten allerdings. Das Veterinäramt brachte die Hunde ins Günzburger Tierheim, wo sie nun versorgt werden. Wegen tierschutzwidriger Transportbedingungen und Verstößen gegen tierseuchenrechtliche Vorschriften wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.