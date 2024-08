„Das Steinheben lebt mit dem Publikum“

Andreas Rothermel wohnt mit seiner Frau, den zwei Söhnen der beiden und einem Hund in Jettingen-Scheppach in einem Einfamilienhäuschen mit einem gepflegten Rasen und nagelneuen Pool. Am Ende der Einfahrt steht ein 200 Kilogramm schwerer, mausgrauer Betonklotz mit einer Hebekonstruktion: Rothermels Leidenschaft ist das Steinheben. Warum der 56-Jährige nach einer langen Pause wieder damit angefangen hat, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.

