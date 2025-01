Golfbereich, Appartements, Monteurzimmer – und Stellplätze?

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Jettingen-Scheppach hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit zwei Vorhaben beschäftigt, da zuvor die notwendigen Stellplätze in den Anträgen nicht nachgewiesen werden konnten. Dabei handelt es sich unter anderem um das Gebäude in der Siemensstraße im Ortsteil Scheppach, in dem sich die Landmetzgerei Steinle und eine Filiale der Bäckerei Kollmann befinden. Dort sollen im Obergeschoss zwei Räume für Indoor-Golf sowie ein sogenanntes „Boardinghouse“ mit vier Apartments entstehen. Im vergangenen Jahr hat der Ausschuss dem Antrag das gemeindliche Einvernehmen verweigert, mit der Begründung, dass eine genaue Nutzungsbeschreibung und eine Berechnung für die erforderlichen Stellplätze nachzureichen sei.

