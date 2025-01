Kommunale Verkehrsüberwachung bald auch in Jettingen-Scheppach

Investitionen für die kommenden Jahre und der Beitritt zum Zweckverband Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte standen beim Gemeinderat Jettingen-Scheppach auf der Tagesordnung. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Marktgemeinderat das Investitionsprogramm 2024 bis 2028 vorberaten, am Mittwoch wurde es beschlossen. Neben kleineren Verschiebungen gebe es keine sehr großen Veränderungen, erklärte Kämmerer Matthias Endris. Insgesamt sind es 10,07 Millionen Euro an Investitionen. Große Posten sind die erforderlichen Baumaßnahmen an der Grundschule in Scheppach in Verbindung mit der Einführung der Ganztagsbetreuung sowie die Sanierung der Talbachstraße, ebenfalls im Ortsteil Scheppach, und vor allem die Neugestaltung des Rathausumfelds in Jettingen.

Jettingen-Scheppach tritt der Kommunalen Verkehrsüberwachung bei

Beschlossen wurde auch der Beitritt zum gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte. Hierzu war ebenfalls in der Sitzung im Dezember informiert worden und schon damals hatte sich herauskristallisiert, dass der Markt diesen Schritt gehen werde. Damit überträgt der Markt an das Kommunalunternehmen die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die im ruhenden Verkehr festgestellt werden, sowie von Verstößen gegen die zulässige Geschwindigkeit. Vertreter der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach ist Bürgermeister Christoph Böhm, sein Stellvertreter ist Zweiter Bürgermeister Hans Reichhardt. In der Verbandsversammlung im April soll die Aufnahme des Marktes dann beschlossen werden. (wpet)